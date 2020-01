Violenta scossa di terremoto in Indonesia, popolazione in strada

Una violentissima scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia nella prima mattinata di martedì 7 gennaio. I sismografi hanno segnalato un sisma di magnitudo 6.2 poco dopo le 7 del mattina. Gli apparecchi hanno individuato l’epicentro a Sinabang, ad una profondità di 20 chilometri.

Terremoto in Indonesia

Un terremoto di magnitudo 6.4 si è verificato nella provincia indonesiana “Sumatra Settentrionale” alle 07:05:19 ora italiana (14:05:19 ora locale) L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L’ufficio meteorologico e geofisico dell’Indonesia ha escluso minacce di tsunami. La popolazione è corsa in strada in preda al panico.

Il precedente

Nello scorso mese di novembre altre due scosse telluriche, rispettivamente di magnitudo 7.4 e 6.1 avevano interessato l’arcipelago indonesiano. In questa stessa zona si erano verificati i terribili terremoto e maremoto del 2004 che avevano colpito complessivamente 14 Paesi mietendo oltre 230.000 vittime e causando danni per decine di miliardi di dollari.

