Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare la caldera dei Campi Flegrei alle 13.17 di oggi, giovedì 26 ottobre. L’evento sismico, con una magnitudo di 2, è stato rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Terremoto, ancora una scossa tra Napoli e Pozzuoli

L’epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Pozzuoli. Il sisma è stato perciò percepito soprattutto nell’area circostante la Solfatara, ma anche nella zona ovest di Napoli, in particolare a Bagnoli. Come spesso avviene in questa zona, il terremoto è stato molto superficiale, raggiungendo una profondità stimata di soli 2,8 chilometri.

Il sisma, infatti, è stato avvertito in modo netto dalla popolazione locale. L’evento ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla stabilità della zona, che è stata oggetto di attenta sorveglianza a causa dell’attività sismica e vulcanica che la caratterizza.