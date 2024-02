Dopo diversi giorni di tranquillità, alle 11:07 di oggi a Pozzuoli si è verificato un nuovo terremoto caratterizzato da una magnitudo di 2.1 e una profondità di 2,85 chilometri.

Ancora scosse di terremoto a Pozzuoli

L’epicentro è stato individuato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano nelle vicinanze del parco urbano della Solfatara.

Il movimento tellurico, protrattosi per diversi secondi e accompagnato da un boato, ha generato sensazioni avvertite non solo a Pozzuoli, ma anche nelle zone circostanti di Arco Felice, Solfatara e via Campana.

Non risultano feriti e danni a cose o abitazioni.

L’ultima scossa di terremoto nei Campi Flegrei risale al 24 gennaio scorso. Il terremoto, anche in quell’occasione, aveva avuto come magnitudo 2 della scala Richter.