Tony e Tina in pelliccia a Montecarlo: “Che criticate? Voi mangiate kebab e pollo”

Sta scatenando un nuovo vespaio di polemiche la foto che ritrae il cantante neomelodico Tony Colombo con la moglie Tina Rispoli. La coppia mostra una vistosa pelliccia, seduta a un bar di Montecarlo.

La foto di Tony e Tina in pelliccia

La pubblicazione della foto ha diviso i fan. Tony e Tina si sono recati nel principato per un dolce fine settimana natalizio. Un particolare, però, non è sfuggito ad alcuni followers: le vistose pellicce con le quali i Colombo’s hanno affrontato le rigide temperature francesi.

Le critiche

In molti hanno accusato Tony di non avere rispetto per gli animali o per le sue umili origini. Il cantante però ha risposto alle critiche con una serie di stories nella quale si rivolge ai followers: “Ci dite delle pellicce, ma sicuramente mangiate alette di pollo, kebab, salsicce, carne. Ecco, allora la prossima volta ragionate, fate funzionare il cervello. Anche io sono contro gli abusi sugli animali ma mi piacciono le pellicce e anche a mia moglie”.