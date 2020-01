Follia a Napoli, spari e mazzate: 14enne in fin di vita in piazza Cavour

Ennesima notte di follia a Napoli. Un ragazzino di appena 14 anni è in fin di vita dopo una violenta aggressione nei pressi di piazza Cavour. Ignoti avrebbero colpito il giovane a colpi di mazza da baseball provocandogli una violenta emorragia cerebrale.

Napoli, 14enne aggredito: è in fin di vita

E’ la notte tra sabato e domenica. Come spiega Il Mattino, ai centralini dei Carabinieri giungono due segnalazioni. Parlano di una sparatoria in vico Consolazione, vicino via Foria. Quando i soccorritori giungono sul posto, la vittima è in una pozza di sangue. Le uniche parole che riesce a farfugliare prima di giungere all’ospedale Cardarelli è di un “ragazzo che non conosco che mi ha aggredito con una mazza”. Il giovane perderà i sensi, in preda a un’emorragia cerebrale che i medici del nosocomio partenopeo sono riusciti miracolosamente a tamponare prima che fosse troppo tardi. La prognosi resta tutt’oggi riservata.

Le indagini e la sparatoria

Dopo un primo accertamento, i carabinieri scoprono che la vittima è incensurata ed è dei Quartieri Spagnoli. Ma a complicare le indagini è il ritrovamento da parte dei militari dell’Arma di un bossolo nei pressi dell’agguato. E’ stato esploso un colpo di pistola, così come segnalato dalle stesse telefonate giunte al centralino. Il raid armato si è consumato in contemporeanea all’aggressione a colpi di mazza? Il bersaglio era sempre il 14enne? Alle domande proveranno a rispondere nelle prossime ore gli investigatori. Saranno da ricostruire le fasi di quello che sembra un agguato punitivo o un regolamento di conti tra giovanissimi.

Il precedente di Arturo

L’episodio ricorda quello di Arturo Puoti, il ragazzino aggredito da una baby-gang sempre nella stessa zona, in via Foria, nel dicembre del 2017. Il giovane fu pugnalato da un gruppo di quattro giovanissimi e abbandonato in strada. Le indagini consentirono poi di identificare e arrestare i responsabili.