Rieti. Tragico scontro tra due auto, morto un uomo

Accumoli. Un’altra tragedia stradale sulla Salaria. Intorno alle 15 di oggi pomeriggio un’incidente ha avuto luogo al km 141 della Via Salaria, nel comune di Accumoli. I Vigili del Fuoco di Rieti in servizio nel presidio di Amatrice sono da poco intervenuti sulla SS.4 Salaria al Km.141,600, all’altezza del nuovo abitato di Accumoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Da subito in posto, per le operazioni di soccorso, anche i Sanitari del 118 e i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Purtroppo una delle tre persone coinvolte è deceduta (G.U. 73 anni di Norcia) a causa del forte impatto tra le due autovetture e nulla si è potuto fare.

Appassionato di scrittura e di giornalismo, scrivo come blogger da quando ho 15 anni. Sono nato nel 1984 e mi sono diplomato al liceo Scientifico. Mi occupo di sport e libri. Collaboro sul web con Tele Club Italia