Messina. Coppia focosa beccata a farlo in strada davanti a tutti: il video finisce sui social

Messina. Sesso in strada, ripresi da un cellulare durante un rapporto orale. Protagonisti una coppia di messinesi che a bordo di un’auto, ma con gli sportelli aperti, era impegnati in un rapporto sessuale lungo la trafficata arteria.

La scena non è passata inosservata e qualcuno ha allertato le forze dell’ordine dopo aver filmato tutto. La sezione Specialistica dei vigili urbani coordinata dal comandante Giovanni Giardina ha dunque avviato i controlli riuscendo poi ad identificare i due. Si tratta di un uomo e una donna denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Secondo alcune testimonianze i focosi amanti avrebbero ripetuto comportamenti simili anche in passato.

I due soggetti identificati grazie a riprese video e appostamenti hanno permesso di individuare la coppia che da alcune denunce anonime era solita compiere atti sessuali in orari diurni e in luoghi pubblici anche vicino a fermate di bus incuranti della presenza di persone che erano in attesa dell’arrivo degli autobus di linea pubblica.

