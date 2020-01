Allerta neve in Campania: parchi e cimiteri chiusi. Previsti 0 gradi

Campania. Sarà una Befana all’insegna del freddo su tutta Italia, colpa dell’anticiclone russo. L’ondata di gelo interesserà anche la Campania dove le temperature scenderanno in modo drastico sotto lo zero anche se non ci sarà pioggia.

Allerta neve in Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12 di domenica 5 gennaio 2020 fino alle ore 18 di lunedì 6 gennaio 2020, salvo ulteriori valutazioni. Fenomeni rilevanti: venti forti, mare agitato al largo e lungo le coste esposte e gelate a quote basse, dal pomeriggio-sera di domenica 5 gennaio fino al tardo mattino di lunedì 6 gennaio 2020.

In seguito all’avviso di allerta meteo l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle ore 12:00 di domenica 5 gennaio e per tutta la giornata di lunedì 6 gennaio 2020. I cimiteri resteranno aperti domenica 5 gennaio mentre saranno chiusi lunedì 6 gennaio 2020. Nella giornata di domani ci sarà un drastico calo di temperature.