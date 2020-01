Frosinone, si schianta con la moto: Lorenzo muore a soli 18 anni

Frosinone. Un drammatico incidente si è verificato oggi, sabato 4 gennaio, attorno a mezzogiorno. A perdere la vita Lorenzo Quattrociocchi, 18 anni, di Veroli.

Stando a quanto trapelato finora, Lorenzo sarebbe caduto con la sua moto nella frazione di Santa Francesca, non è ancora chiaro se dopo l’urto con un’altra vettura o proprio nel tentativo di evitarla.

L’impatto col terreno si è rivelato fatale per il giovane. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto per Lorenzo non c’era ormai più niente da fare: nonostante il casco è infatti morto sul colpo.

La notizia della tragica morte del giovane è subito rimbalzata sui social. Amici e conoscenti hanno scritto messaggi di cordoglio indirizzata alla famiglia, già provata da una tragedia analoga accaduta 13 anni fa: allora infatti il padre di Lorenzo era morto, sempre in un incidente stradale avvenuto a Roma.

La giovane vittima frequentava il quinto anno dell’istituto alberghiero a Fiuggi. Un commento apparso sui social descrive il dramma vissuto dalla mamma del ragazzo: “L’intera popolazione delle contrade Fontana Fratta e Santa Francesca ti piangono LORENZO, umile ragazzo che non avrebbe fatto mai del male ad alcuno….. rispettoso con il prossimo ed educato sino all’inverosimile (anche troppo)!!!! povera la mamma Eleonora, dopo la scomparsa del suo amato Roberto deve sopportare questo altro atroce e distruttivo supplizio!”. Sull’esatta dinamica dell’incidente indagano adesso i carabinieri.