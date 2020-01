Giugliano, avvocato perseguitato e minacciato: il cliente non era soddisfatto del risarcimento

GIUGLIANO. Ha posto in essere una serie di atti persecutori nei confronti del suo avvocato al quale aveva affidato la risoluzione per una controversia civile legata ad un risarcimento assicurativo.

Giugliano, avvocato minacciato: l’arresto

Nonostante avesse beneficiato di circa 200 mila euro a titolo di risarcimento, non si era accontentato, prendendosela con il proprio legale che ha vessato per circa un anno facendogli anche 30 telefonate al giorno. Lo ha aspettato più volte sotto casa e davanti allo studio, inseguendolo con la propria autovettura e minacciandolo di morte in presenza della figlia minore. In un’occasione, l’uomo avrebbe minacciato anche la moglie della vittima, in stato interessante.

Gli arresti domiciliari

A finire nei guai un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo dovrà rispondere di atti persecutori e violenza privata.