Bologna. Vacanza si trasforma in tragedia, Alessandro muore davanti agli occhi della fidanzata

Bologna. Vacanza finisce in tragedia, Alessandro Catistini muore davanti agli occhi della fidanzata. Doveva essere un weekend di piacere e invece si è trasformato in dramma che è costata la vita di Alessandro Catastini di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Il giovane di 30 anni è precipitato dalle tromba delle scale del bed & breakfast di via Marconi dove era in vacanza con la fidanzata, facendo un volo di 10 metri.

Bologna, muore Alessandro Catastini, la dinamica

L’incidente si è verificato la scorsa domenica 29 dicembre: erano le 18:30 circa quando il ragazzo, barista di professione, è caduto nel vuoto dal secondo piano della struttura, per cause che al momento sono ancora in via di accertamento. Unica testimone di quanto successo è la ragazza, che ha urlato e ha chiamato i soccorsi. Trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, è morto ieri, giovedì 2 gennaio, dopo quattro giorni di agonia nel reparto di rianimazione. I traumi alla testa e al torace e la presunta perforazione del polmone gli sono stati fatali.

Stando al racconto della fidanzata di Alessandro, i due erano appena usciti dalla loro stanza per andare a fare una passeggiata in centro a Bologna. Il ragazzo però, forse per scattare una foto, è salito sul corrimano, ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

È probabile anche che abbia avuto un malore, ma si tratta solo di ipotesi. Appena appreso dell’accaduto sono arrivati in città la madre, la sorella e il fratello. Ieri poi, dopo la morte del ragazzo, la mamma è andata in Questura a sporgere denuncia. Il sospetto della donna è che la struttura ricettiva non fosse del tutto a norma, ma al momento non è stata posta sotto sequestro. Alessandro a Castiglione era molto conosciuto: oltre a gestire il bar di famiglia, era note per le sue passioni, dal basket al surf.