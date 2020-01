Napoli, il mare si tinge di rosso scuro: il video diventa virale

Il mare si colora di rosso a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Lo specchio d’acqua che bagna la spiaggia da vicoletto Municipio ha perso il suo tipico colore azzurro per tingersi di rosso, più inteso nei pressi dell’ex depuratore di via Boccaperti, dismesso da diversi anni, all’interno del quale è attivo un impianto di sollevamento di acque nere.

Napoli, l’acqua si tinge di rosso scuro: il video è virale

Il video è ormai diventato virale sui social, sebbene sia online da poche ore. A realizzarlo un cittadino della zona che quotidianamente passeggia sul litorale. Stamattina l’uomo ha raggiunto la battigia e non poteva credere ai suoi occhi quando ha notato l’ambiguo colore del mare e percepito anche un odore nauseabondo provenire dalle acque. Al momento non si conosce il motivo per il quale l’acqua ha assunto il colore rosso perdendo la sua trasparenza. Stupore tra i presenti anche per la presenza di un peschereccio a poche decine di metri dal mare “colorato”.