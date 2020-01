Schianto sull’autostrada Palermo-Messina, morto anche Giuseppe: aveva 38 anni

Sicilia. Dopo il padre Vincenzo, è morto anche Giuseppe Nicoletti di 38 anni. I due catanzaresi rimasti vittima di un tragico incidente stradale mentre, lunedì, percorrevano l’autostrada Palermo-Messina in direzione Palermo, all’altezza di Cefalù. Vinenzo Nicoletti, 75 anni era molto conosciuto a Catanzaro per aver ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale. Secondo la ricostruzione effettuata il loro un Suv, una Nissa Qashqai, si è scontrato contro un autocarro Mercedes.

Schianto sull’autostrada Palermo-Messina

Nell’impatto Vincenzo Nicoletti è deceduto sul colpo mentre Giuseppe, che era seduto dal lato del passeggero, è stato estratto dopo tre ore di lavoro dalle lamiere ancora in vita ed è stato trasportato all’ospedale ‘Giglio’ di Cefalù in codice rosso. In ospedale è stato sottoposto ad un delicato un intervento chirurgico alla milza e al polmone. Intorno alle 13 di oggi, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere.

Leggi anche: