Napoli, incidente sul lavoro: due operai schiacciati da una gru

Napoli. Nuovo anno, ancora infortuni sul lavoro. Stamattina due operai sono rimasti schiacciati da una gru mentre eseguivano alcuni lavori in via Sabotino, tra Miano e Secondigliano. Stando a quanto si apprende, il mezzo si sarebbe ribaltato improvvisamente e sarebbe finito su alcuni box auto, centrando in pieno i due uomini che erano sul cestello.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti in ospedale: uno di loro è molto grave ed è ricoverato in Rianimazione; anche le condizioni del collega sono serie, ma per fortuna è ancora cosciente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Vomero, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuale responsabilità. Si tratta, purtroppo, del primo incidente sul lavoro del nuovo anno. Nel 2019 sono stati numerosi gli incidenti avvenuti sul luogo di lavoro, talvolta anche mortali. L’ultimo accertato si è verificato lo scorso 23 dicembre a Marcianise, nella provincia di Caserta: un operaio di 47 anni rimase schiacciato da un cancello in ferro alto circa 4 metri. Soccorso dal 118, l’uomo fu ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli.