Aversa, Valentino Libro accoglie i bisognosi della Caritas nella sua pizzeria

Aversa. Food e solidarietà. Un’iniziativa degna di nota ha avuto luogo nell’ambito delle festività natalizie. Valentino Libro, noto pizzaiolo e imprenditore del territorio, ha ospitato nella sua pizzeria Libro’s di Aversa in via Kennedy, persone bisognose che quotidianamente la Caritas cittadina accoglie nella mensa diocesana. Oltre a un momento di condivisione e di gioia a chi è meno fortunato, è stata offerta una pizza e tutto ciò che desideravano da mangiare. Un gesto partito dal cuore che ha commosso tutti. Non sono mancati momenti di emozione e commozione per tutti.

L’occhio attento ai temi della solidarietà è una delle caratteristiche dell’operato di Valentino Libro sul territorio. Partito da Marano, dove ha aperto una pizzeria in via Giovanni Falcone, ha creato la sua fama lavorando duramente sul suo talento, che lo ha portato , l’estate scorsa, ad aprire una sede della sua attività a Formentera, in Spagna. Marano via Giovanni Falcone.

di Francesco Mennillo