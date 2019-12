Buon capodanno 2020 e felice anno nuovo, una raccolta di immagini e frasi per fare gli auguri

Anche il 2019 sta volgendo al termine. In queste ore un pò tutti invieranno e si scambieranno messaggi di auguri, attraverso whatsapp e i principali canali social. Perché non farlo con una bella immagine, magari divertente?

Immagini Buon Capodanno

Ecco una nutrita raccolta di immagini e gif animate, per fare gli auguri di buon capodanno e di un felice anno nuovo. Alcune contengono frasi e pensieri per chi vuole dedicare un buon proposito per il nuovo anno.

Le frasi per gli auguri di Felice Anno Nuovo

Notte di botti, notte di scoppi, gli auguri sinceri non sono mai troppi. Buona Vigilia Capodanno!

Nella notte di San Silvestro, c’è la tradizione di gettare via le cose vecchie. Stai attento di non trovarti tra le mie mani! Buona Vigilia!

Trenitalia informa che i trenini per i festeggiamenti del Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio. Auguri! Buona Vigilia!

Nuovo anno, nuovo punto di partenza. Ti auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà! Buona Vigilia!

Auguro a te e a tutta la tua famiglia un 2019 ricco di successi! Buona Vigilia!

Vi auguro che i sogni dell’ultimo dell’anno possano trasformarsi in progetti nel nuovo anno! Buona Vigilia!

Brindo all’anno che verrà e alla tua felicità! Buona Vigilia di Capodanno!

Stiamo per scrivere la prima pagina vuota di un libro di 365 pagine, che sia pieno di felicità e soddisfazioni! Buona Vigilia di Capodanno!

Buona Vigilia! Ti auguro che il Nuovo Anno inizi bene, prosegua come desideri e termini con grandi soddisfazioni

In ogni bollicina dello spumante tutti i nostri auguri affettuosi. Tanti Auguri per una serena Vigilia e di Buon Anno!

Buona Vigilia di Capodanno! Che il 2019 sia dolce e senza affanno, che sia sempre più radioso ed a tratti favoloso, che ogni giorno sia migliore, tanti auguri ma di cuore!

Immagini Buon anno/ Felice anno nuovo