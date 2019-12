Giugliano. Niente bottiglie di vetro al brindisi di fine anno: scatta l’ordinanza del sindaco

Giugliano. Brindisi di fine anno, divieto di consumo e di introduzione di bibite in vetro nelle aree pubbliche tra Via Roma, Corso Campano e Piazza Matteotti. Disposto anche un servizio d’ordine rafforzato da parte di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale. In Piazza Matteotti sarà disponibile anche un’ambulanza. “Invitiamo tutti a consumare alcolici in maniera responsabile -commenta il Sindaco, Antonio Poziello-. Brindiamo ma senza esagerare, divertiamoci nel rispetto delle persone e senza imbrattare la città”.

Brindisi a Giugliano, divieto di consumo e di introduzione di bibite in vetro

Per motivi di tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa

• il divieto a chiunque nelle aree pubbliche richiamate in premessa e, comunque nel raggio di 500 metri dalle stesse, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine:

• il divieto di introdurre nelle aree richiamata bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine.

Si Avvisa

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 150,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività che si siano rese fonti e cause dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della prima violazione, Euro 200,00 nel caso della seconda violazione, Euro 300 dalla terza violazione, oltre all’applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell’illecito amministrativo, in applicazione dell’art. 13 della Legge n 689,1.11.

