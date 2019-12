Ballerina, il film d’animazione su Rai1: trama e personaggi

Stasera il film “Ballerina” in onda su Rai1. Qual è la trama della pellicola? Quali sono i personaggi principali? Di seguito le informazioni sul film di animazione.

“Ballerina”: trama

Stasera su Rai 1 andrà in onda a partire dalle 21 e 20 un film di animazione dal forte valore educativo. Difatti la pellicola è incentrata sull’importanza di inseguire i propri sogni.

Félicie è una ragazzina di undici anni che sin da piccola ha sempre vissuto in uno orfanotrofio della Bretagna con l’amico Victor. Un giorno dopo l’ennesimo tentativo di scappare dall’orfanotrofio il suo amico Victor le mostra la foto dell’Opera. Un maestoso teatro parigino che include lezioni di danza. Félicie decide immediatamente di volerlo frequentare, e quella stessa notte, con uno stratagemma, lei e Victor riescono a giungere a Parigi. Victor, cade su una barca e perde di vista Félicie. Quest’ultima si ritroverà a vagare da sola per le strade parigine.

La notte, mentre vagabonda per i quartieri, riesce ad avvistare l’Opera, quindi si intrufola al suo interno. Qui la ragazzina assiste all’esibizione di Rosita Mauri, una famosissima e talentuosa ballerina. Il custode del teatro però si accorge di lei e la caccia via in malo modo credendola una ladra. Félicie viene difesa dalla donna delle pulizie Odette, che lavora anche come sguattera per l’ostile Régine Le Haut.

Quest’ultima è una donna altezzosa che gestisce il miglior negozio di costolette della Francia. Régine obbliga sua figlia di undici anni, Camille, ad estenuanti allenamenti per farla diventare la migliore ballerina dell’Opera, in attesa della lettera d’ammissione.

Dopo tante peripezie Félicie viene costretta a tornare in orfanotrofio. Nonostante ciò, l’orfana continua a provare fino a quando il custode capisce la sua passione e la riporta all’Opera, dove scopre che Odette, un tempo prima ballerina dell’Opera, rimase zoppa a causa di un incendio sul palco.

Félicie e Odette si rincontrano, e Camille sfida Félicie ad un duello di danza dove la seconda vince dimostrando a tutti che lei balla per passione anche se senza preparazione. Camille si rende conto che Félicie si merita il ruolo da protagonista e diventa sua amica.

Alla fine, Félicie si riappacifica con Victor e Rudolph, e quando lei sta per invitare Victor ad assistere allo spettacolo, sopraggiunge Régine che insegue Félicie per tutto il laboratorio fino alla Statua della Libertà, dove tenta di farla cadere prendendo a martellate la Statua.

Quando sembra che sia finita, Victor, grazie ad una sua invenzione, salva Félicie, mentre Régine rimane bloccata in mezzo alla Statua, circondata da piccioni.

Félicie arriva in tempo per lo spettacolo e si mette con Victor, iniziando a ballare magnificamente e realizzando così il suo sogno.

Personaggi di “Ballerina”

Tra i personaggi principali del film Ballerina, troviamo Félicie Le Bras. Quest’ultima è la protagonista del film. Una ragazzina di undici anni che sin da neonata ha vissuto in Bretagna in un orfanotrofio insieme al migliore amico Victor. L’unico ricordo che Félicie ha dei suoi genitori è un carillon con una ballerina che porta sempre con sé. Giunta a Parigi con Victor dopo essere scappata dall’orfanotrofio, frequenterà il corso di danza dell’Opera fingendosi Camille: non conosce la danza classica e subirà più volte cattiverie da parte di Camille e di sua madre Régine, ma grazie alla sua bontà e passione realizzerà il suo sogno.

Victor, invece è un ragazzino orfano di undici anni, migliore amico di Félicie per la quale ha una cotta segreta. Sogna di diventare inventore e, una volta fuggito a Parigi con Félicie, comincerà a lavorare con l’inventore Gustave Eiffel e alla fine del film si metterà con Félicie.

Camille Le Haut è una ragazzina di undici anni bionda e presuntuosa, che si rivela essere la ragazzina più odiosa di Parigi. Ricca ed ambiziosa, Camille è obbligata dalla madre ad allenarsi costantemente per divenire la ballerina migliore dell’Opera. Inizialmente ostile verso Félicie, tanto da gettarle il suo prezioso carillon dalla finestra, la sfiderà in un duello dove capirà la forte passione di Félicie per la danza, diventandone infine amica.

Odette: è una donna all’apparenza ostile e scontrosa, ma è anche molto dolce, che lavora come sguattera per Régine. Odette in passato era la prima ballerina dell’Opera ma ebbe un incidente nel quale si ruppe una gamba e che la obbligò a camminare con un bastone.

Louis Mérante: è il severo ed esigente maestro di danza dell’Opera, ma che in fondo ha un cuore d’oro. Inizialmente non vede di buon occhio Felicie perché la ragazza non impara i passi, ma data la sua dedizione le offrirà una possibilità dopo aver scoperto l’inganno e infine le darà il suo sostegno. È segretamente innamorato di Odette.

Régine Le Haut: è l’antagonista principale del film. Donna ostile, crudele e laida . È la madre di Camille, che costringe ad allenarsi senza sosta, pressandola pur di farla essere la migliore. Invidiosa del talento di Félicie, farà di tutto per impedirle di oscurare sua figlia.

Rudolph: giovane ballerino russo amato dalle allieve per il suo bell’aspetto, ma sul fronte personale è frivolo , vanesio e snob , dimostra un interesse per Felicie ma quando incontra Victor lo sbeffeggia dandogli del mendicante.

Curiosità del film

Il film è uscito in Francia e in Canada il 14 dicembre 2016, mentre in Italia è uscito il 16 febbraio 2017. Negli Stati Uniti è uscito il 25 agosto 2017. Il film è distribuito da Videa. Nella versione italiana, la colonna sonora di Ballerina comprende la canzone Tu sei una favola interpretata da Francesca Michielin. La canzone è stata usata la prima volta il giorno 13 marzo 2017 nella trasmissione Voci del mattino, in onda alla mattina su Radio 1 con Paolo Salerno. Nel video del brano pubblicato da Videa la voce che all’inizio dice Ci siamo è proprio quella della Michielin.