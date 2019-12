Gaggiano, Nicolò non ce l’ha fatta: morto a 19 anni dopo incidente

Dramma a Gaggiano, in provincia di Milano. Nicolò Galbiati, 19 anni, del posto, non ce l’ha fatta. Il giovane era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto sabato scorso, 28 dicembre, al curvane tra Gaggiano e Vigano. Il ragazzo è deceduto per le gravi ferite riportate all’ospedale di Rozzano.

Incidente a Gaggiano

Nell’incidente erano rimaste coinvolte tre auto. Tre i feriti. Un giovane di 17 anni, C.B. era finito anche lui in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda per diversi traumi e fratture. Le sue condizioni ieri sono state date in miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita. Migliorano anche le condizioni della donna di 62 anni, che aveva vari traumi al torace e agli arti, e dell’altro conducente, un uomo di 69 anni. Ieri pomeriggio gli agenti della polizia locale sono tornati sul luogo dell’incidente, per effettuare altri rilievi e per questo il traffico è stato temporaneamente deviato.

Nicolò Galbiati morto: il 19enne non ce l’ha fatta

Le condizioni di Nicolò sono apparse subito disperate. E’ andato subito in arresto cardiocircolatorio. Si è ripreso dopo 15 minuti di rianimazione ed è stato trasportato all’ospedale di Rozzano, dove, però, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Rammarico tra i gaggianesi, soprattutto tra coloro che, sabato, hanno assistito alla scena, drammatica, del sinistro. La notizia del decesso di Nicolò sta facendo rapidamente il giro della cittadina alle porte di Milano.