Tragedia in aereo, bimba di 10 anni muore durante il volo

La causa della morte, così come l’età e l’identità, devono ancora essere confermate. Secondo le prime informazioni si tratta di una bimba di 10 anni, che era salita sull’aereo decollato dall’aeroporto internazionale di Los Angeles alle 15:15. Pochi minuti dopo l’incidente: è svenuta e l’aereo, tornando indietro, ha tentato un atterraggio di emergenza.

Bimba muore in aereo

Il personale a bordo ha fatto il possibile per mantenere in vita la bambina, ma pare non ci sia stato nulla da fare. In una nota, la portavoce dei vigili del fuoco Margaret Stewart precisa e conferma il tragico evento: “Sfortunatamente, tutti i nostri sforzi non hanno avuto successo, la bambina non ha potuto essere salvata”. E continua “la passeggera ha ricevuto un’attenzione medica immediata all’atterraggio, ma purtroppo è stata dichiarata morta dal personale d’emergenza che era sul posto”. Attualmente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si ritiene che un arresto cardiaco sia la causa della morte ed è stata ordinata un’autopsia. La polizia ha avviato un’indagine, ma finora tutto lascia presagire a un terribile incidente.