Oroscopo di oggi 28 dicembre 2019: le previsioni segno per segno

Il 2020 si fa sempre più vicino e il countdown è appena iniziato. Cosa avranno in riserbo per noi le stelle? E quali saranno i segni più fortunati di questo 2019 che ci stiamo per lasciare alle spalle?

Oroscopo di oggi: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Giornata positiva e interessante, approfittane per sistemare alcune questioni ancora in sospeso. E’ arrivato il momento di correggere il tiro su alcune situazioni, per vedere i frutti nel corso della primavera del prossimo anno.

Toro. Giornata sottotono, in cui bisogna fare attenzione alle discussioni, soprattutto con persone che hanno intenzione di remarti contro. Si tratta di una fase passeggera, che durerà fino a domenica sera: cerca di resistere, evita le polemiche e cerca di farti scivolare le cose addosso.

Gemelli. La giornata parte lentamente, ma con il passare delle ore va sempre meglio, sopratutto in amore: cerca di dedicarti ai sentimenti e al partner, è un’ottima cura anche per dimenticare eventuali disagi nati sul lavoro. Ci potrebbe essere qualche dubbio dovuto a Mercurio in opposizione, ma dovete fidarvi di più.

Oroscopo di oggi: Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Nonostante in questo weekend tu abbia Giove e Saturno in opposizione, queste sono due giornate in cui potrai relazionarti con gli altri in maniera positiva. Qualche problema potrebbe esserci ancora sul lavoro, oppure potresti ancora avere qualche dubbio su cosa è meglio fare. Ti toglierai ogni incertezza il prossimo anno: sarà quello della tua vittoria in campo professionale.

Leone. Giornata positiva, in cui sono favoriti gli incontri e le relazioni interpersonali. Se devi chiarire qualcosa meglio farlo oggi e non domani, perché avrai la Luna contraria.

Vergine. In questa giornata il consiglio è quello di lasciarsi andare un po’ di più in amore: questo consiglio vale da attuare per tutto l’anno che sta per arrivare, ma in particolare per questo weekend, che potrebbe regalare delle belle emozioni, sopratutto a chi è da solo. Guardati intorno, sono favoriti gli incontri speciali.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia. Giornata positiva grazie all’influsso benevolo di Luna e Venere che ti aiutano sopratutto a recuperare in amore. Qualche problema ancora sul lavoro, che potrebbe anche farti venire la voglia di fare scelte definitive e drastiche.

Scorpione. Giornata un po’ nervosa, in cui invece devi mantenere al massimo la calma: cerca di prenderti tempo, di agire con la massima tranquillità in ogni cosa che fai. E cerca di fare solo l’indispensabile, almeno per oggi e domani.

Sagittario. Giornata positiva grazie all’ottimo influsso di Luna e Venere: hai la possibilità di goderti il weekend, di organizzare qualcosa di emozionante e divertente, non ci saranno ostacoli ai tuoi progetti. Quindi approfitta di questi due giorni per fare qualcosa di interessante con le persone a cui tieni di più.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. Giornata positiva, in cui ti senti più schietto del solito: questo ti porta a parlare sinceramente e chiarire con qualcuno con cui avevi qualcosa in sospeso. Non hai voglia di perdere tempo, voi concludere rapidamente, sei come preso da una frenesia di fare tutto e subito.

Acquario. Giornata positiva, specialmente per i sentimenti. Sei in una fase di recupero, in cui ti senti tranquillo. Sono favorite le emozioni sincere, i nuovi incontri. Attenzione invece sul lavoro, fate bene i vostri conti.

Pesci. Giornata che si presenta positiva e intrigante grazie a Giove e Saturno che sono dalla vostra parte. Per quanto riguarda i sentimenti, tutto ciò che nasce adesso, amori, amicizie, potrà diventare importante in futuro.