Cade dal balcone mentre stende il bucato, muore mamma 25enne: lascia bimbo di 3 anni. Nome

Sassari. Tragedia in casa, cade dal balcone mentre stende il bucato. Stava stendendo i panni al balcone, quando per cause da chiarire è precipitata dal quarto piano: un volo di una decina di metri che non ha dato scampo a Jaclina Milanovic, 25 anni compiuti il 18 dicembre, di origini slave ma nata a Sassari. La tragedia domestica è avvenuta in mattinata in vicolo Marino, nel comune sardo.

Stava stendendo la biancheria, ricostruzione

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che a causare la tragica morte della giovane, che lascia un bimbo di tre anni, sia stato un movimento azzardato per sporgersi dalla finestra e raggiungere i fili dove avrebbe dovuto stendere la biancheria. Purtroppo per la 25enne non c’è stato niente da fare. I soccorritori infatti, chiamati dai vicini di casa terrorizzati per il dramma che si è consumato davanti ai loro occhi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il magistrato ha disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria.

Precipitata dal balcone, le indagini

Sulla tragedia indagano i carabinieri di Sassari e della Polizia locale. Gli inquirenti proveranno a capire la dinamica che ha portato alla tragedia avvenuta mentre la donna svolgeva una attività praticamente quotidiana, che almeno apparentemente non comporterebbe situazioni di particolare pericolo.