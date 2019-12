San Silvestro senza pensieri, a Giugliano arriva il “cenone da asporto” di Verde Basilico

Giugliano. Capodanno e comodità. È tra le novità degli ultimi anni. Si chiama “cenone da asporto”, un modo per ottimizzare costi e tempi per chi è indaffarato, per chi non è un asso in cucina e vuole viversi la cena in famiglia in casa propria ma senza “sporcarsi le mani”.

Quest’anno, a Giugliano, Verde Basilico ha aderito a questa nuova tendenza food. A San Silvestro, la sera del 31 dicembre, lo chef dell’ormai noto ristorante pizzeria di via Madonna delle Grazie propone: come antipasto, baccalà norvegese pastellato, fragaglie sale e pepe, insalata di rinforzo natalizia, insalata di mare con verdurine croccanti, broccoli all’insalata e salmone marinato; come primo piatto il tradizionale sugo alla pescatora e come secondo la frittura del golfo (gamberi, calamari e capitoni fritti), lenticchie e cotechini. Ed infine un dolce tradizionale.

“Abbiamo deciso di creare questa opzione per i clienti affezionati alla nostra cucina – dichiara Giuliano Ferraro, titolare di Verde Basilico – trascorrere l’ultima sera dell’anno tra le mura di casa per molte famiglie è fondamentale, ma presi da impegni non si riesce a preparare tutto come si vorrebbe nei tempi giusti. Per questo motivo abbiamo deciso di attuare questa pratica molto diffusa al nord”.

Per saperne di più: 081 185 83346 – 348 90 16 862. O CLICCA QUI