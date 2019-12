Fred Claus – Un fratello sotto l’albero in onda stasera su Italia uno: trama, cast e curiosità

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero andrà in onda stasera su Italia Uno a partire dalle ore 21 e 15. La pellicola, realizzata nel 2007, è diretta dal regista David Dobkin.

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero, la trama

Fred Claus è una commedia che racconta la storia dell’infido fratello maggiore di Babbo Natale, il Fred Claus del titolo, imbranato, spendaccione, acido, disilluso e fondamentalmente senza alcuna voglia di impegnarsi sul serio in niente. Quando Fred è costretto a traslocare a casa di Santa Claus al Polo Nord, getta scompiglio nella casa del fratello e mette a rischio persino il futuro del Natale e la consegna dei regali ai bambini. Come se non bastasse, poi, c’è anche chi pensa che la sede di Babbo Natale non sia più efficiente e che quindi sia il caso di chiudere tutto e cancellare per sempre il Natale

Curiosità sul film

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 30 Novembre 2007 (Warner Bros); la data di uscita originale è il 9 Novembre 2007 (USA).

Il regista David Dobkin aveva intenzione di dirigere anche “Io vi dichiaro Marito e Marito“, film del 2007, ma ha deciso di tornare a lavorare con Vince Vaughn su questo film. I due hanno lavorato insieme anche per “Il Sapore del Sangue” (1998) e “2 single a nozze” ( 2005).

Il progetto era stato originariamente intitolato “Fred Claus”, ma poi il titolo è cambiato in “Joe Claus” a causa di un problema di potenziali diritti, che una volta eliminati hanno permesso di ritornare al titolo attuale di “Fred Claus”.