Giugliano, spaventoso incendio in centro: arrivano i Vigili del Fuoco

Un incendio di grosse dimensioni è divampato poco fa a Giugliano, in via Giardini, a pochi metri dalla centralissima piazza San Nicola. Ad andare in fiamme un’abitazione al secondo piano di una palazzina. La combustione ha sprigionato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Incendio a Giugliano in via Giardini

Sul posto ci sono vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Al momento del rogo, per fortuna, non erano presenti i residenti. Non ci sono feriti. A originare l’incendio sarebbe stato un cortocircuito del quadro elettrico. I pompieri in questo momento stanno mettendo in sicurezza l’edificio e stanno domando gli ultimi focolai del rogo. A lanciare l’allarme è stato il vicino. L’uomo ha notato le fiamme dal balcone e ha chiamato subito il 115. Evacuato lo stabile. Tanta la gente che si è riversata in strada in questi minuti concitati.

Strada chiusa

Gli agenti della Polizia Municipale al momento hanno interdetto la strada interessata dall’incendio al traffico veicolare. Per consentire le operazioni di spegnimento e di soccorso, non è possibile svoltare da piazza San Nicola in via Giardini.