La profezia di Nikki per il 2020: “Terremoto a Roma, erutterà il Vesuvio a Napoli”

Profezie apocalittiche per Roma e Milano. Terremoti, eruzioni vulcaniche e persino un attacco terroristico. A vaticinare questo fosco futuro del Belpaese Nikki, celebre sensitiva delle star americane che quest’anno dedica parte delle sue previsioni proprio al nostro paese.

Le previsioni di Nikki su Roma

Innanzitutto, dice Nikki, in Vaticano ci sarà una ‘serie di dimissioni’, che potrebbe comprendere anche lo stesso Pontefice. E non solo. Scorrendo la lista della sensitiva, Roma potrebbe essere colpita da “un grande incendio”, una “esplosione vicino alla Fontana di Trevi”, “tumulti, rivolte e proteste”, un “attacco terroristico” e “un grande terremoto che danneggerà il Colosseo e il Vaticano”. Insomma, non proprio un’iniezione di fiducia.

Napoli, la profezia: erutterà il Vesuvio

Anche a Napoli non viene risparmiata dalla profezia della sensitiva. Il capoluogo campano, secondo la donna, sarà colpito da un enorme terremoto, nonché addirittura da un’esplosione del Vesuvio. Ma il danno coinvolge anche l’isola di Capri, che nelle parole della sensitiva finirà “sotto l’acqua”.

La profezia 2020 per l’Italia e i danni a Venezia, Milano e alla Toscana

Non solo Roma e Napoli, però. Anche Venezia – sempre secondo Nikki – avrà la sua dose di sfortuna, finendo di nuovo sommersa dall’acqua alta in un evento che causerà “milioni di dollari di danni”. Per Milano, invece, parla di una chiesa che potrebbe crollare. E, per chiudere in bellezza, la Toscana potrebbe essere colpita da un terremoto.