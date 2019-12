Udine. Dramma nei giorni di Natale: Sabrina muore a 27 anni

Lottava da due anni contro il male che l’aveva colpita ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’ venuta a mancare Sabrina Flebus, 27enne di Campoformido, in provincia di Udine.

Il racconto della malattia su Facebook

La giovane raccontava la sua malattia attraverso Facebook usando sempre parole di forza e coraggio. “Nevergiveup, non mollare mai” e “combattente contro il cancro” scriveva. La 27enne con molto coraggio e voglia di esorcizzare quel male che l’aveva colpita circa due anni fa affrontava la malattia.

Sabrina ha smesso di lottare

La sua battaglia era quella per un ritorno alla normalità, per vivere serena assieme al marito Gianfranco, tornare al suo lavoro dopo la laurea magistrale in Scienze Motorie. Purtroppo non è stato possibile, e Sabrina si è spenta in ospedale a Bolzano nella notte tra venerdì e sabato. I funerali si terranno giovedì alle 11 e 15 nella chiesa parrocchiale di Campoformido. Lascia nel dolore i genitori e il marito, con cui si era sposata a maggio.