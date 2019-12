Pesce da incubo per il cenone di Natale, era scaduto dal 2015: scatta il blitz nel casertano

Vitulazio. Blitz in un capannone di Vitulazio, sequestrate 8 tonnellate di pesce. Come riporta il sito EDIZIONE CASERTA, in queste ore gli agenti del CCAP di Napoli insieme agli addetti degli Uffici Dipendenti che stanno effettuando una serie di controlli in diversi depositi e attività commerciali della provincia di Caserta hanno effettuato un maxi sequestro di pesce.

Pesce scaduto per il cenone di Natale

Ben 8 tonnellate di pesce sono state requisite in un capannone perché era tenuto in condizioni pessime. Il dettaglio più agghiacciante riguarda la conservazione della merce: parte del pesce sequestrato era infatti scaduto nel 2015.

Uno scenario da incubo, infatti, quello che emerge dalle ispezioni, finalizzata ad accertare la qualità del pesce in arrivo sulle tavole natalizie degli italiani.