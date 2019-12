Giugliano, morto il maestro Januario: domani i funerali a Santa Sofia

E’ morto l’artista Antonio Januario, una delle voci più importanti della scultura e pittura degli ultimi trent’anni. Le esequie si terranno domani alla Chiesa di Santa Sofia, in piazza Matteotti, alle 16. La notizia del suo decesso sta facendo rapidamente il giro della città, gettando nello sconforto amici e parenti.

Antonio Ianuario è stato un artista poliedrico. Nella sua carriera è passato con estrema semplicità dalle tele alle sculture riuscendo a spaziare dalla scultura classica alla realizzazione di straordinarie opere attraverso lo studio e la lavorazione dei metalli. Amante della vita e di tutti i suoi aspetti, osservatore della natura, ha sempre cercato di riportare la sua filosofia nell’arte. Così nei dipinti, così nelle sculture. Come in Azione, in ottone trattato.

Moltissime le sue personali mostre. Tra le tante quella del 9 dicembre 2001, fche u inaugurata nel Salone Cerimoniale del Circolo Ufficiali del Presidio Militare di Napoli, sito in Piazza. del Plebiscito, la mostra di sculture “Chi Fermerà la Guerra? ” . Il sensibile Artista ha “creato” e prodotto oltre 50 sculture in bronzo, terracotta, gesso e, pietra, di varie dimensioni e raffigurazioni, attinenti al tema della guerra, della pace, dell’amore e, della fede.