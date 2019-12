Campania, prorogata allerta meteo: temporali e vento killer nelle seguenti zone

Prorogata allerta meteo in vigore in Campania. La Protezione civile della Regione Campania ha esteso l’allerta fino alle 16 di domani pomeriggio, 23 dicembre, sull’intero territorio regionale.

Allerta meteo arancione prorogata

Al momento, vige l’allerta Arancione con attenzione massima su tutta la Campania fino alle 23.59. Dalla mezzanotte e fino alle 16 di domani l’allerta è stata prorogata arancione sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Declassata invece a gialla sul resto della Campania.

Provincia di Salerno e costiera amalfitana

Sono previste fino a domani òocali precipitazioni, a nche a carattere di rovescio o isolato temporale, soprattutto sui comuni costieri, in graduale attenuazione nel corso della mattinata di domani. Venti forti nord-occidentali, soprattutto sulla fascia costiera, con possibili raffiche neitemporali. Mare localmente molto agitato tendente ad agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Napoli, area Vesuviana, Cilento

Anche qui previste locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, soprattutto sui comuni costieri, in graduale attenuazione nel corso della mattinata di domani.

Venti forti nord-occidentali, soprattutto sulla fascia costiera, con possibili raffiche nei temporali. Mare localmente molto agitato, tendente ad agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il livello dell’allerta è Giallo per rischio idrogeologico e idraulico localizzati.

Provincia di Caserta, Irpinia e Sannio

Previste isolate precipitazioni anche a possibile carattere di rovescio, in attenuazione dalla mattinata di domani. Anche qui il livello di allerta è Giallo per rischio idrogeologico e idraulico localizzato. Cambiano gli scenari di impatto al suolo. Si segnala che anche in assenza di precipitazioni potranno verificarsi occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.