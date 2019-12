Allerta arancione in Campania, i primi danni: cartelloni caduti e strade allagate. Le zone da evitare

CAMPANIA. E’ scattata a mezzanotte l’allerta arancione sulla Campania. Da questa mattina si contano già i primi danni e disagi.

Come sempre accade in queste giornate di forte pioggia sono diverse le strade sono completamente allagate. Pericolosa la situazione dell’asse mediano in direzione Capodichino. L’assle viario è completamente allagato e percorrerlo è pericoloso per gli automobilisti.

Intanto già sono stati segnalati alberi e cartelloni pubblicitari crollati. A Giugliano nella zona del cimitero è già venuto giù un cartellone e alcuni fari che ne illuminano un altro pare fortunatamente senza aver colpito nessuno. Si segnalano poi alberi crollati in fascia costiera e nelle palazzine Ina casa di via Rosa Agazzi.

Situazione molto critica per il Lago Patria che è esondato. Le squadre della Protezione Civile Regionale e di Sma Campania sono al lavoro per riaprire la foce del Lago. Al lavoro anche la Protezione Civile Comunale e la Polizia Municipale. Col supporto delle ditte di manutenzione del Comune, che sta intervenendo sulle emergenze registrate soprattutto in zona costiera per il crollo di alcuni alberi da aree private e il dilavamento di terreni. Saltato un tombino in via Madonna del Pantano.

Disagi anche nel casertano. Il sindaco di Sessa Aurunca Silvio Sasso ha fatto sapere: “Diversi alberi caduti e smottamenti sul Territorio. Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco impegnati. Al momento non percorribile la Cupa-Fasani. Strada invasa dalla terra in località Belvedere. Segnalazioni da Baia Domizia.”

Albero crollato in via Rosa Agazzi