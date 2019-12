Indipendence day, il film stasera su Italia 1. Trama e cast

Will Smith torna sugli schermi di Italia 1 alle 21.20 per il film Independence Day. Il film uscito nel 1996 parla di un’invasione aliena sulla terra proprio il giorno dell’indipendenza ovvero il 4 luglio. Independence Day è uno di quei film catastrofici che hanno fatto la storia del cinema.

La trama

Independence Day è un film è ambientato ovviamente negli Stati Uniti. Nel cielo appaiono enormi oggetti non identificati. Comincia quindi la distruzione delle più grandi città del mondo che una ad una vengono rase al suolo dagli alieni. Tutto sembra oramai essere perduto fin quando uno scienziato non riesce a comprendere quale sia il metodo per sconfiggerli. A salire su un aereo militare sarà lo stesso presidente mentre Will Smith e lo scienziato compieranno l’atto più difficile che salverà i destini del mondo. Intanto gli alieni continuano il loro piano per impossessarsi della terra. Avendo depredato tutti gli altri pianeti dell’universo ora vogliono stabilirsi sul pianeta terra. Non hanno fatto però i conti con gli esseri umani decisi a non dar loro spazio in nessun modo. Così quanto lo scienziato scopre il modo di sconfiggerli poi lo comunica a tutto il mondo tramite il codice morse. In questo modo i militari si attrezzano per combatterli. Sarà una guerra per la salvezza dell’umanità che ha perso milioni di vite.

Il cast

Questo il cast del film Independence Day. Jeff Goldblum è David Levinson esperto hacker ambientalista; Judd Hirsch è Julius Levinson; Will Smith è Steve Hiller; Vivica A. Fox è Jasmine Dubrow fidanzata di Steve. Il piccolo Dylan Dubrow (Ross Bagley), figlio di Jasmine. Boomer, il Labrador di Jasmine. Il presidente Thomas J. Whitmore (Bill Pullman), ex pilota di caccia nella Guerra del Golfo, responsabile della sicurezza dei cittadini americani.

Lo streaming

E’ possibile vedere il film Independence Day sulla piattaforma dello streaming di Mediaset play.