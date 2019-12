Ha un prurito al fondoschiena, finisce in ospedale con bottiglia nel retto

Si reca in ospedale per degli accertamenti e scopre di avere una bottiglia infilata nell’ano. E’ accaduto in Cina, protagosta un uomo di 60 anni che si sarebbe presentato in una struttura sanitaria della provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, lamentando un dolore all’addome.

Finisce in ospedale con bottiglia nel retto: la ricostruzione

I medici lo hanno sottoposto ad analisi, scoprendo una bottiglia di acqua di Colonia del diametro di 5 centimenti e della lunghezza di 18 cm circa collocata nel suo fondoschiena. Ai medici il 60enne avrebbe detto di averla “usata” mentre cercava di grattarsi il sedere per “alleviare un forte prurito”.

Il gastroenterologo Dr. Lin Jun, che ha eseguito l’intervento di chirurgia anale, ha rilasciato le foto al termine della stessa operazione come avvertimento per il prossimo a “non fare lo stesso” errore.

“Il paziente mi ha detto: ‘Mi fa male l’addome. C’è qualcosa dentro. Non posso fare la cacca o emettere flatulenze’. L’intera bottiglia di vetro era nel suo retto. Potevo sentirla sotto il suo addome. Ha detto che il suo ano gli dava prurito. Ha raccontato: ‘Ero molto a disagio, quindi ho comprato una bottiglia di Florida Water e ho iniziato a grattarmi per prurito. Quindi la bottiglia è salita accidentalmente nel mio retto’”.

Il dotto Lin Jun ha aggiunto: “È meglio consultare un medico e lasciare che sia un professionista ad aiutarti piuttosto che tentare di risolvere situazioni simili acquistando strumenti e cose del genere”.