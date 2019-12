Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.4: si temono vittime

Terremoto di magnitudo 6.4 oggi 20 dicembre tra il Pakistan e l’Afghanistan. Si temono vittime. A darne notizia anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato individuato a Land, ma la scossa è stata avvertita a Islamabad, Lahore, Peshawar e in altre parti del Paese.

La scossa di terremoto in Afghanistan: si temono vittime

Il sisma è avvenuto alle 12 e 39 del mattino, poco prima di pranzo. I filmati televisivi mostrano la gente correre fuori dalle case, dai negozi e da altri edifici. Scene apocalittiche che hanno fatto temere subito il peggio. L’ipocentro si è registrato a una profondità di 210 chilometri. Finora non sono state segnalate vittime ma sono in corso verifiche e accertamenti. Si registrano intanto decine di crolli nei centri abitati e danni alle infrastrutture.

Il precedente

Ieri, invece, nuova scossa di terremoto in Albania. Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrano a Nord di Tirana, la capitale. Intensa anche l’attività sismica in Italia in queste settimane. Diversi i terremoti registrati tra la Calabria, la Campania e il Centro. Per fortuna senza gravi conseguenze.