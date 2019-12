Marcos Acuña arriva a Napoli? Chi è Marcos Acuña l’argentino? Arriva in gennaio?

Marcos Acuña potrebbe arrivare a Napoli a Gennaio. Gennaro Gattuso vorrebbe dei nuovi innesti nella prossima finestra di calciomercato per cercare di smuovere un ambiente particolarmente in difficoltà. Negli ultimi giorni il Napoli si sarebbe interessato a Ricardo Rodriguez, ma il Fenerbahce sembrerebbe essere in pole per lo svizzero. L’alternativa sarebbe Acuna, terzino sinistro dello Sporting Lisbona.

Il Napoli avrebbe già effettuato i suoi sondaggi in territorio portoghese e lo Sporting non si sarebbe opposto ad una possibile cessione di Acuna. Nelle ultime ore il club avrebbe formulato anche la propria richiesta per far partire il terzino sinistro: la richiesta si aggirerebbe intorno i 10/12 milioni di euro. Non sarebbe una spesa folle, dunque nei prossimi giorni potrebbe arrivare lo sprint decisivo.

Marcos Acuña a Napoli

Dal Portogallo giunge un nuovo nome per rinforzare il Napoli sulla sinistra. Si tratta dell’argentino Marcos Acuña, di proprietà dello Sporting Lisbona. Il ventottenne è stato accostato alla maglia azzurra già in diverse occasioni, tuttavia avrebbe potuto trasferirsi allo Zenit russo la scorsa estate per circa 20 mln di euro. L’affare non si è mai concluso e le pretese del club lusitano sono cambiate, e vengono in favore del Napoli.