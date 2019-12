Giugliano. A “Il Consorzio” continua il suo calendario di eventi in vista del Natale. Lunedì 23 dicembre, a Giugliano presso “Il Consorzio”, durante tutta la giornata, a partire dalle ore 12 ci saranno tante sorprese per tutti i clienti e tanti gadget, donati da un personaggio speciale. L’appuntamento è in via Corso campano, 477.

COMUNICATO STAMPA