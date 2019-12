Giugliano, “L’angolo del pane” a Casacelle: il Natale tra dolce e salato

Giugliano. Natale si avvicina e a L’angolo del pane di via Casacelle a Giugliano si lavora sodo sul fronte del dolce e del salato. Dolci tipici di Natale gia in vetrina, roccocò, mostacciuoli, pastiere, pasta reale, nel retro lo chef pasticciere Roberto Ruggiero prepara cassatine e i tipici struffoli.

Sulla tavola non può mancare nel prossimo fine settimana e il giorno della vigilia la pizza di scarole preparata dalle mani esperte di Tonino il panettiere. La ricetta è quella tradizionale tramandata di nonna in nonna, scarola cotta, uva passa, pinoli, olive nere di gaeta, aglio, olio e nel caso dovesse piacere noci e peperoncino.

In vista del Natale la novità a L’angolo del pane è la rimodernata cucina, nella quale si preparano quotidianamente primi cotti al momento, secondi e contorni. Una tavola calda a tutti gli effetti per trovarsi tutto gia pronto in questi giorni dedicati allo shopping e ai regali.