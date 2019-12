Violento nubifragio in corso, fulmini, pioggia e strade allagate

Napoli. Pioggia sull’area Nord di Napoli e nell’agro aversano, allagamenti e disagi alla circolazione. Il forte nubifragio che si sta abbatendo in questi minuti su tutto il terriotorio a nord di Napoli e nelle province del casertano sta già causando danni e disagi alla circolazione veicolare. D’altronde era prevedibile una situazione del genere anche per l’allerta meteo emanata nella giornata di ieri dalla Protezione Civile. Saranno, quindi, giornate difficili, quella di oggi e sopratutto quella di domani per via del maltempo.

Disagi tra Napoli e Caserta: maltempo ovunque

Si segnalano problemi alla viabilità sull’Asse Mediano, direzione Napoli, e sulla circumvallazione esterna. In alcuni tratti si procede a passo d’uomo. Molte le zone dei principali assi viari che risultano allagate. Non va meglio nei centri urbani dell’hinterland a nord di Napoli e dell’agro aversano.