Lapo Elkann coinvolto in un incidente stradale. Il 42enne ha raccontato di aver avuto un grave incidente d’auto qualche giorno fa a Tel Aviv.

Elkann ha spiegato che è accaduto durante un viaggio in Israele ed è stato persino in coma. Giunto infatti in ospedale in gravi condizioni, è stato ricoverato nel reparto emergenze dell’Assuta Hospital di Tel Aviv. Ora è tornato in Europa ed è in convalescenza. “Adesso sto meglio, ringrazio Dio e i medici”, ha commentato.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara perché Elkann ha perso conoscenza ed era solo. “Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita”, ha raccontato al Corriere della Sera.

“Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene – ha assicurato – occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato”. Poi ha parlato di se stesso, respingendo i luoghi comuni su di lui. Sono “un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita”.