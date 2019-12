Estrazione del Lotto 19 dicembre 2019. Questa sera alle ore 20 l’estrazione del Lotto. Il gioco seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare, se non stravolgere, le loro vite.

L’estrazione è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 19 dicembre 2019. I giochi stanno per dare vita ad una nuova estrazione ricca di sorprese. Martedì scorso il gioco del Lotto ha fatto sognare Matera. Infatti grazie alla cinquina 11 – 12 – 38 – 66 – 81 sulla ruota di Bari, un fortunato giocatore di Montescaglioso ha vinto ben 13.950 euro. Anche Rovigo ha potuto festeggiare, in quanto sono stati vinti ben 13.500 euro. Chissà questa sera quale regione sarà baciata dalla fortuna. I numeri vincenti di oggi saranno disponibili su questo sito pochi minuti dopo le 20:

Estrazione del Lotto 19 dicembre 2019: le ruote

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

I numeri ritardatari

Per ogni estrazione vi sono però numeri ritardatari, cioè quei numeri che per troppe volte non vengono estratti. Primo fra tutti è il 22 sulla ruota di Palermo, che non dà sue notizie da ormai 140 estrazioni consecutive. In seconda posizione troviamo il numero 8 sulla ruota di Milano, poco distante rispetto alla maglia nera palermitana, con 138 ritardi di fila. Sul gradino più basso del podio ecco il numero 12 sulla ruota di Venezia, latitante da 117 concorsi. Anche il numero 7 sulla ruota di Bari, è in ritardo da ben 109 estrazioni. Chissà se con l’estrazione di oggi non decideranno di ripresentarsi e dare la possibilità di vincere a qualche fortunato giocatore.

Estrazione del Lotto 19 dicembre 2019: gli appuntamenti

Le estrazioni del Lotto hanno cadenza fissa di martedì, giovedì e sabato, salvo festività come Natale, Pasqua o il 25 aprile. Infatti quest’anno in occasione delle festività natalizie, in particolare per quella di Santo Stefano, le estrazioni del Superenalotto subiranno le seguenti modifiche di data nel mese di Dicembre:

– il concorso SuperEnalotto n. 154 di martedì 24 dicembre verrà anticipato a lunedì 23 dicembre 2019.

– il concorso SuperEnalotto n. 155 di giovedì 26 dicembre verrà anticipato a martedì 24 dicembre 2019

La chiusura di quest’ultimo concorso è fissata per le ore 18.00, così come quella dell’estrazione di martedì 31 dicembre.

I numeri vicenti saranno resi noti anche sul sito ufficiale dei monopoli dello Stato nella sezione giochi.