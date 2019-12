Domani scuole chiuse per allerta meteo: l’elenco città per città

La Liguria trema. L’Arpal – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure – ha infatti diramato un’allerta rossa, la massima in ordine di importanza, per tutto il territorio regionale per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre.

Scuole chiuse a Genova

Scuole chiuse a Genova domani, venerdì 20 dicembre, a causa dell’allerta meteo rossa emanata da Arpal. Lo prevede in automatico il piano d’emergenza del Comune in base alla fase operativa di allarme della protezione civile che si attiva subito con la criticità massima per piogge diffuse. Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, compresi quelli privati, gli asili nido e le università.

Scuole chiuse anche in tutti i comuni della città metropolitana di Genova che si trovano in allerta rossa già dalle 8 del mattino. Saranno vacanze natalizie anticipate per molti studenti liguri, visto che il 20 dicembre sarebbe stato l’ultimo giorno di lezione prima della pausa.

Nei comuni del Tigullio, della Val Fontanabuona e delle vallate padane orientali (Scrivia, Trebbia e Aveto) l’allerta rossa inizia a mezzogiorno. Ecco quelli che terranno chiuse le scuole:

Santa Margherita Ligure

Sestri Levante

Chiavari

Busalla

Casella

Crocefieschi

Isola del Cantone

Montoggio

Ronco Scrivia

Savignone

Valbrevenna

Vobbia

Scuole chiuse domani per maltempo: l’elenco in aggiornamento

Tuttavia, l’elenco delle città dove le scuole potrebbero restare chiuse domani è ancora in aggiornamento, e altri comuni potrebbero adottare lo stesso provvedimento nelle prossime ore. Occhi puntati soprattutto su Piemonte e Sardegna, oltre che sulla Liguria, dove già nella giornata di oggi ci sono state vere e proprie bombe d’acqua. Ma si attendono notizie anche dall’Emilia Romagna, dove domani venerdì 20 dicembre scatta l’allerta arancione a causa delle forti raffiche di vento attese in particolare nei bacini emiliani centrali, province di Modena, Reggio Emilia e Parma, e dalla Toscana, dove è prevista allerta per vento forte sugli Appennini fra Prato e Firenze.

La situazione in Campania