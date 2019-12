Incidente sulla Formia-Cassino, scontro tra auto: Salvatore muore a 27 anni

Ausonia. Un tragico schianto tra due auto, una Panda e una Punto, non ha lasciato scampo a Salvatore Ubertani, 27 anni, residente in zona Selvacava. L’incidente si è verificato nella notte, intorno all’1 e 30, a Ausonia, in provincia di Frosinone.

Ausonia, incidente tra auto: morto Salvatore Ubertani

Come riporta Frosinone Todya un altro ragazzo, suo coetaneo, è rimasto ferito e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino dal quale, probabilmente, sarà dimesso già in giornata.

Ancora al vaglio la ricostruzione della dinamica sull’incidente avvenuto sulla famigerata superstrada 630 Cassino-Formia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo coordinati dal capitano Tamara Nicolai, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Per il ragazzo pare non ci sia stato nulla da fare. Sconvolta la comunità cittadina, l’intero paese conosceva il giovane. Il sindaco Cardillo ha annullato tutte le manifestazioni previste per il fine settimana in programma per le feste natalizie.