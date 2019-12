Macerata, incidente nella notte: Leonardo morto a 18 anni dopo serata con amici

Dramma alle porte di Macerata. Questa notte Leonardo Sacchi, 18 anni, è morto in un incidente tra Treia e Chiesanuova. Il giovane stava rientrando a casa quando ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava.

L’incidente a Treia (Macerata)

Era circa mezzanotte. Leonardo aveva appena concluso una cena con gli amici. Stava rincasando a bordo della sua auto quando, per ragioni da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La vettura si è ribaltata due volte prima di finire la sua corsa fuori dalla careggiata. Dietro al 18enne, in un’altra macchina c’era un amico che è riuscito a tirare fuori Leonardo dalle lamiere. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi. Il personale sanitario del 118 ha provato a lungo a rianimare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare.

Il lutto per Leonardo Sacchi

Leonardo Sacchi aveva compiuto 18 anni lo scorso 18 maggio. Il tempo di preparare i documenti e una decina di giorni fa aveva conseguito l’agognata patente di guida. Frequentava l’ultimo anno dell’ex Itis “Divini” a San Severino. E stamattina i compagni hanno trovato il suo banco tristemente vuoto, apprendendo così la notizia della tragica scomparsa del loro amico. Rinviata per lutto anche una cena natalizia del Chiesanuova Calcio che era in programma per questa sera.

Foto: Youtvrs.it