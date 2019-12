Esce in strada a buttare l’immondizia: schiacciata da un divano lanciato da una finestra

Esce per buttare l’immondizia ma resta schiacciata da un divano lanciato dalla finestra. Vittima una ragazza di 30 anni, Edita Butkeviciut. La vicenda si è consumata nel Nord-est della Scozia: subito trasportata d’urgenza in ospedale, la 30enne ha riportato fratture multiple ma non è in pericolo di vita.

Divano dalla finestra: rimane schiacciata

La giovane era scesa per buttare alcune buste di spazzatura quando un grosso divano l’ha travolta in pieno, presumibilmente scagliato da diversi metri d’altezza. A lanciare l’allarme è stato il suo fidanzato che era al telefono con lei quando è avvenuto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno ha lanciato dalla finestra un divano a tre posti, senza controllare se sotto ci fosse qualcuno.

I soccorsi

Prima di essere soccorsa, è trascorsa più di un’ora, durante la quale Edita è rimasta a terra sotto il peso del divano: una volta arrivata l’ambulanza, la giovane è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici. Ha riportato infatti diverse fratture agi arti e anche ad alcune vertebre, motivo per cui deve rimanere immobilizzata per qualche tempo. Sull’accaduto indaga la polizia che ha denunciato due ragazzi di 31 e 26 anni, come riferisce il Mirror: sarebbero stati loro a lanciare il divano nel tentativo di sbarazzarsene.