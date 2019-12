Milano. Scoperto “panificio degli orrori”: piccioni, escrementi di topo e parassiti nelle farine

Milano. Escrementi di topo, scarafaggi e parassiti nelle farine. E’ quello che hanno trovato in un panificio di via Guerzoni i carabinieri di Milano insieme con il personale NAS, l’unità cinofila e il personale dell’ATS di Milano durante un controllo eseguito lo scorso 5 dicembre.

Il laboratorio adibito alla produzione e alla vendita all’ingrosso di panificati era gestito da una società riconducibile ad un cittadino egiziano: al suo interno i militari hanno trovato volatili, escrementi di ratti oltre a pane ed impasto non correttamente immagazzinati.

Il laboratorio versava in condizioni igieniche precarie: l’Asl lo aveva segnalato da oltre 6 mesi. I militari non hanno potuto effettuare alcun controllo precedente perché l’attività risultava essere sempre chiusa, o inaccessibile.

Il laboratorio uno dei più importanti nella produzione di piadine

Nel corso del controllo i carabinieri dei Nas hanno sequestrato, insieme a 200 confezioni di pane e piadine (100 kg) prive di etichetta, 14 sacchi di crusca (da 25 kg l’uno) e 11 di farina, oltre ad altri 17 sacchi di farina da 50 kg.

Stando a quanto ricostruito dai militari, il laboratorio era uno dei più importanti produttori di preparati per ristoranti kebab e piadinerie del Milanese. Il titolare è stato deferito in stato di libertà per il cattivo stato di conservazione degli alimenti immagazzinati. Il personale ATS dopo aver constatato le pessime condizioni sanitarie e strutturali dell’esercizio e l’elevato rischio igienico sulle preparazioni alimentari, ha disposto la sospensione immediata dell’attività di produzione, preparazione, deposito e vendita