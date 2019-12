Pranzo di Natale “killer” dell’amministrazione comunale: un morto e decine di intossicati

Doveva essere un normale pranzo di Natale e invece si è trasformato in un incubo. Un morto e decine di intossicati dopo il pranzo di Natale organizzato dall’amministrazione comunale.

E’ accaduto in provincia di Frosinone, a Ripi. Ci sarebbe stata una sospetta intossicazione alimentare. Sossio Celli, 87 anni, padre dell’ex sindaco di Ripi, è la vittima. Il pranzo organizzato come ogni anno in occasione delle feste di Natale è stato preparato da una ditta di catering. Sull’episodio stanno indagando carabinieri ed Asl.

Dalle prime ore di lunedì sono arrivate diverse segnalazioni di malori, almeno una trentina di ospiti ha accusato dissenteria, crampi alla pancia, nausea. Alcuni si sono recati al pronto soccorso e, tra questi, anche l’anziano padre di Celli che è stato ricoverato e, purtroppo, nel tardo pomeriggio di ieri è deceduto. È da chiarire se ci sia una correlazione tra il decesso e il pranzo.

I familiari della vittima hanno sporto denuncia contro ignoti per fare luce sulla morte dell’anziano. Nel frattempo, il sindaco, anche lui presente al pranzo, si è immediatamente attivato, scrivendo al ristoratore per chiedere chiarimenti circa il cibo servito.