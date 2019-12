Estrazione Superenalotto 17 dicembre 2019: nuova estrazione alle 20

Estrazione Superenalotto 17 dicembre 2019. Questa sera a partire dalle 20 nuova estrazione. La corsa al 6, che tiene incollati agli schermi milioni di italiani, tornerà a far sognare i milioni di giocatori presenti in tutta Italia. Vi diremo in aggiornamento su quali sono i numeri con cui aggiudicarsi il ricco montepremi in palio. Di seguito le combinazioni fortunate.

Estrazione Superenalotto 17 dicembre 2019: i numeri vincenti

4 8 37 44 86 88

Numero Jolly 56

Superstar 62

I montepremi dell’estrazione del Superenalotto 17 dicembre 2019

Con l’Estrazione del Superenalotto di questa sera i giocatori cercheranno di centrare la sestina utile per aggiudicarsi il montepremi che intanto ha raggiunto una quota da capogiro. Il fortunato vincitore difatti potrà incassare 46,8 milioni di euro. E’ da mesi che nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente, ma sabato scorso sono stato centrati ben 3 “5”, ognuno del valore di 75mila euro. Inoltre 666 “4” del valore di 34mila euro, in 27.148 hanno vinto con il “3”25,72 €. Infine in 450.351 hanno centrato un “2” aggiudicandosi 5,00€. Chissà se questa sera qualche fortunato riesca a centrare la sestina vincente, in modo da potersi aggiudicare un montepremi straordinario.

Gli appuntamenti

L’ Estrazione del Superenalotto, ha cadenza fissa di martedì, giovedì e sabato salvo festività come Natale, Pasqua o il 25 aprile. Infatti quest’anno in occasione delle festività natalizie, in particolare per quella di Santo Stefano, le estrazioni del Superenalotto subiranno le seguenti modifiche di data nel mese di Dicembre:

– il concorso SuperEnalotto n. 154 di martedì 24 dicembre verrà anticipato a lunedì 23 dicembre 2019.

– il concorso SuperEnalotto n. 155 di giovedì 26 dicembre verrà anticipato a martedì 24 dicembre 2019

La chiusura di quest’ultimo concorso è fissata per le ore 18.00, così come quella dell’estrazione di martedì 31 dicembre.

I numeri vicenti saranno resi noti anche sul sito ufficiale dei monopoli dello Stato nella sezione giochi.