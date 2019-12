Roma, malore in classe davanti ai compagni: Federica muore a 17 anni

Muore per un malore in classe a soli 17 anni. Si chiamava Federica Parmigiani di Frascati deceduta al Policlinico Casilino. La giovane si trovava in aula a lezione quando si è sentita male e si è accasciata a terra davanti ai compagni di classe.

Il malore

La tragedia si è consumata a Grottaferrata, in provincia di Roma. Due mesi fa la ragazza si era sottoposta a un delicato intervento per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo che avrebbe dovuto renderle la vita meno difficile. Così non è stato. Ha accusato un malore in classe, al liceo scientifico “Bruno Tushek”. Il docente presente in aula ha subito chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale a sirene spiegate ma non c’è stato niente da fare.

Le indagini e il cordoglio per Federica Parmigiani

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo di inchiesta per accertarne le cause ed eventuali responsabilità. Immenso il cordoglio, nell’ambito scolastico del liceo scientifico “Bruno Toushek” in quello familiare e tra gli amici. I compagni del “Karate Frascati” l’hanno ricordata con molti messaggi lasciati sotto il post pubblicato dal maestro Salvatore Canto. I funerali di Federica Parmigiani si celebrano mercoledì 18 dicembre alle ore 15 nella Cattedrale di San Pietro a Frascati.

Il precedente di Melissa La Rocca

Un episodio simile si è verificato a ottobre scorso a Salerno. La vittima fu Melissa La Rocca, la 16enne di San Mango di Piemonte morta per un malore in classe all’istituto Genovesi-Da Vinci. La giovane stava eseguendo alcuni esercizi di matematica alla lavagna quando si sentì male.