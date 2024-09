Un 17enne di Mugnano accoltellato al torace è in fin di vita all’ospedale di Giugliano. Sul caso indagano i carabinieri della locale Compagnia, intervenuti presso il nosocomio giuglianese per ricostruire la vicenda.

17enne di Mugnano in fin di vita all’ospedale di Giugliano dopo un accoltellamento

Secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato colpito al basso torace con un’arma da taglio, forse durante un tentativo di rapina. Il 17enne è in prognosi riservata, in pericolo di vita.

Il ragazzo è nelle mani del personale sanitario dell’ospedale giuglianese. Non è chiaro però il luogo dove il giovane sarebbe stato ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire dinamica, luogo e matrice evento.