Era in compagnia di un amico, nei pressi della metropolitana in via Toledo, a Napoli, la ragazzina di 16 anni allontanatasi da Baiano, piccolo Comune della provincia di Avellino. La giovane è stata trovata dai Carabinieri che per ore hanno battuto palmo a palmo il territorio regionale.

16enne scompare da casa, ritrovata a Napoli grazie alle telecamere

Fondamentali per le indagini le telecamere di videosorveglianza che hanno permesso ai militarti dell’Arma di individuare l’adolescente tra le centinaia di persone che affollano la strada dello shopping partenopeo.

L’allarme era scattato dopo la scuola. La ragazzina doveva fare rientro a casa, dove qui l’aspettavano i genitori per pranzare insieme. Passano le ore, ma della giovane non vi è alcuna traccia. I genitori, preoccupati, hanno provato a mettersi in contatto con la figlia, telefonandole e inviandole messaggi. Ma tutti senza risposta.

La denuncia

A quel punto i familiari della ragazzina si sono diretti in caserma per denunciarne la scomparsa. Gli uomini della benemerita hanno messo subito in moto la macchina delle ricerche, diramando a tutti i comandi d’Italia una scheda con una foto e una descrizione della 16enne.

Sorpresa in centro con un amico

Grazie alla localizzazione del telefono, i carabinieri di Baiano hanno intercettato la giovane a Napoli, precisamente in via Toledo. La nota è stata quindi trasmessa ai colleghi della centrale operativa del capoluogo partenopeo che, attraverso le telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a individuare l’adolescente e inviando una pattuglia sul posto.

Riconosciuta tra la folla, la ragazzina era in compagnia di un amico. Con calma i Carabinieri l’hanno fatta ragionare e l’hanno convinta a seguirli in caserma. Nel frattempo i genitori della giovane sono stati avvisati del ritrovamento della figlia. La minore è finalmente tornata a casa, dopo ore di paura e ricerche.